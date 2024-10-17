T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2020/68 Esas
DAVALILAR : CEYTAŞ YATIRIM TAAHHÜT TUR. İTH. İHR. İNŞ. VE SAV. TİC. A.Ş.
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Islah dilekçesinin yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalı CEYTAŞ YATIRIM TAAHHÜT TUR. İTH. İHR. İNŞ. VE SAV. TİC. A.Ş. 'ye ilanen tebliğ olunur.