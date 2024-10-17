T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/68 Esas

DAVALILAR : CEYTAŞ YATIRIM TAAHHÜT TUR. İTH. İHR. İNŞ. VE SAV. TİC. A.Ş.



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Islah dilekçesinin yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalı CEYTAŞ YATIRIM TAAHHÜT TUR. İTH. İHR. İNŞ. VE SAV. TİC. A.Ş. 'ye ilanen tebliğ olunur.