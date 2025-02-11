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        T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.02.2025 - 00:00
        T.C.
        KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan boru isabet eden kısımlarda irtifak haklarının boruların isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
        3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
        4-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,
        5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
        6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.


        Kamulaştırılan Taşınmazın İli: İzmir İlçesi: Kemalpaşa

        Dosya No: Köyü Parsel Maliki İrtifak Kam. Alanı m2

        2024/794 Dereköy Mah. 117 ada, 29 parsel Ali Yıldız
        Fatma Arı        		 146,26 m² irtifak
        2024/799 Dereköy Mah. 116 ada, 2 parsel Fatma Yıldız 14,75
        2024/797 Dereköy Mah. 156 ada, 1 parsel Muhammet Mert Yalduz 500,45
        2024/793 Dereköy Mah. 155 ada, 1 parsel Gönül Eriş
        Hatice Kaplan
        Nazmiye Taşkıran
        Serap Gezer
        Sevgi Yeşil        		 4,17 - Mülkiyet
        396,5 - İrtifak
        2024/795 Dereköy Mah. 115 ada, 31 parsel Erkan Karakütük 704,84
        2024/796 Dereköy Mah. 116 ada 1 parsel Dudu Keklik
        Sıdıka Ekin
        Ayşe Baykal
        Fehime Ekin        		 3,29 m² mülkiyet
        378,52 m² irtifak
        2024/798 Dereköy Mah. 105 ada, 2 parsel (yeni 3 parse) Hakan Göçmen
        Hasan Fikri Oktay
        Keziban Ünüvar
        Nihan Küncek
        Nilgül Özağar
        Rahime Öztürk
        Sahure Bahçeci
        Saime Çakırcı
        Samiye Güngör
        Serpil Oktay Aslandaş
        Seval Oktay        		 71,03 m² irtifak
        2024/823 Aşağıkızılca
        Mahallesi        		 111 ada 95 parsel Yusuf Emre Bozkurt 2,68m² irtifak
        2024/824 Aşağıkızılca
        Mahallesi        		 111 ada 104 parsel Muhittin Ertem 4,00m² mülkiyet
        1.118,80m² irtifak
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02170578
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