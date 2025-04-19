Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.04.2025 - 00:00
        T.C.
        KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        İLANI

        DOSYA NO: 2023/546 Esas


        Davacı RAMAZAN ZÜNBÜL ile Davalı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI , KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI , KEMALPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ , KEMALPAŞA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Kamberler Mahallesi, 104 Ada 9, 10, 13, 19 Parsel sayılı taşınmazların ara kısmında kalan (takribi 350 m²) taşınmazın davacı Ramazan Zünbül tarafından nizasız ve aralıksız olarak 50 yıldan beri malik sıfatı ile zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.11/02/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02209314
        Yazı Boyutu