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        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/105 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        30/12/2024

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilenler hakkında Ulusal Gazete ve Genel internet yayınlarında 6 ay ara ile iki kez ilen yaptırılarak,gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024


        GAİP TC KİMLİK NO :
        ADI SOYADI : Mustafa
        BABA ADI : Abdurrahman
        ANA ADI :
        DOĞUM TARİHİ :
        DOĞUM YERİ :
        İKAMETGAH ADRESİ :


        GAİP
        TC KİMLİK NO :
        ADI SOYADI : Mehmet
        BABA ADI : Abdurrahman
        ANA ADI :
        DOĞUM TARİHİ :
        DOĞUM YERİ :
        İKAMETGAH ADRESİ :


        GAİP
        TC KİMLİK NO :
        ADI SOYADI : Süleyman
        BABA ADI : İbrahim
        ANA ADI :
        DOĞUM TARİHİ :
        DOĞUM YERİ :
        İKAMETGAH ADRESİ :


        GAİP
        TC KİMLİK NO :
        ADI SOYADI : Hilmi
        BABA ADI : İbrahim
        ANA ADI :
        DOĞUM TARİHİ :
        DOĞUM YERİ :
        İKAMETGAH ADRESİ :

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211815
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