T.C.

KDZ. EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2013/556 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

29/11/2024

İ L A N

Davacı Mehmet Genç tarafından Zonguldak İli Kdz. Ereğli İlçesi Elma Tepe Mahallesi Çakıllı Mevkii 856 ada 18 parselde kayıtlı taşınmazlarda davalılar Yüksel Tunus, Fettah Gül, Hava Doğan, İsmail Kocabıyık, Selahattin Gül, Yaşare Sarı, Azime Aşık ve Hasan Uygun aleyhine Ortaklığın Giderilmesi davası açılmış olup, adres bilgilerine ulaşılamayan Arif ve Esma’dan olma, 13/01/1930 doğumlu 33209355886 T.C. Kimlik numaralı Safinaz ÖZTÜRKE’e yapılan zabıta araştırmaları sonucunda adres bilgilerine ulaşılamamış ve Mahkememizce de ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememizden verilen12/03/2020 tarihli 2013/556 Esas, 2020/350sayılı kararı ile Davanın KABULÜ ile, Zonguldak ili Ereğli ilçesi,Elmatepe Mahallesi 856 ada 18 parsel kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, dair karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen taşınmazda hissedar olan Arif ve Esma’dan olma, 13/01/1930 doğumlu 33209355886 T.C. Kimlik numaralı Safinaz ÖZTÜRK' e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; iş bu ilanın yayınlanmasına müteakip davalıya kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen ilanen tebliğ olunur. 29/11/2024