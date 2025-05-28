T.C.

KAYSERİ

9. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/845 Esas

21.04.2025



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Fatma ve Mansur'dan olma, 23/02/1915 doğumlu ELMAS HAVUZ ile Hüseyin ve Bedriye'den olma, 25/10/1957 doğumlu MEHMET ERDOĞAN'a dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi, 160 ada 32 parsel, 114 ada 64 parsel ve 112 ada 31 parsel sayılı taşınmazlar hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı ELMAS HAVUZ ve MEHMET ERDOĞAN'a duruşmanın atılı bulunduğu 15/10/2025 günü saat 09:45'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde HMK'nun 320/2. maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.