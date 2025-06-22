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        T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.06.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2025/640 Esas

        MİRASÇILAR : HASAN GÖKOĞLU ve FATMA GÖKOĞLU hk.


        Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;
        Muris Nasip Büyüktaf tarafından Polatlı 3. Noterliğinde 21/11/2018 tarih 13451 yevmiye numaralı düzenlenme şeklindeki vasiyetnamenin açılarak okunmasına ilişkin olarak, mirasçılar Hasan Gökoğlu ve Fatma Gökoğlu'nun adreslerine ulaşılamadığı anlaşılmakla, 15/10/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, muris tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz, beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/06/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02246678
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