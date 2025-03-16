T.C KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİ
KAYSERİ
5. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/100
DAVACI : ILHAM ABDULLAH SLUBI AL-JUMAILI
VEKİLİ : Av. MERVE TOK
DAVALI : HUSSEİN FARHAN SLUBİ AL JUMAİLİ
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 30/01/2024
Davacı Ilham Abdullah Slubı Al-jumaılı tarafından, davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili aleyhine Boşanma davası açılmış, mahkememizin 06/03/2025 tarihli duruşma ara kararı gereği ön inceleme yapıldığı ve tahkikat duruşmasının 29/05/2025 tarihi saat 10.20'da yapılacağına karar verilmiştir. Davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili'ye tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davanın duruşması 29/05/2025 günü saat 10:20'ye bırakılmış olup, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği DAVALIYA İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.12/03/2025