T.C KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C

KAYSERİ

5. AİLE MAHKEMESİNDEN



İLAN

ESAS NO : 2024/100

DAVACI : ILHAM ABDULLAH SLUBI AL-JUMAILI

VEKİLİ : Av. MERVE TOK

DAVALI : HUSSEİN FARHAN SLUBİ AL JUMAİLİ

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 30/01/2024



Davacı Ilham Abdullah Slubı Al-jumaılı tarafından, davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili aleyhine Boşanma davası açılmış, mahkememizin 06/03/2025 tarihli duruşma ara kararı gereği ön inceleme yapıldığı ve tahkikat duruşmasının 29/05/2025 tarihi saat 10.20'da yapılacağına karar verilmiştir. Davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili'ye tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davanın duruşması 29/05/2025 günü saat 10:20'ye bırakılmış olup, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği DAVALIYA İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.12/03/2025