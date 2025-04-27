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T.C. KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2022/893 Esas

KARAR NO : 2025/95

DAVACI : ÖMER ODABAŞI

DAVALI : ATCHE ENVEROVA WHITKE ODABAŞI

DAVA : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)

DAVA TARİHİ : 12/10/2022

KARAR TARİHİ : 29/01/2025



Mahkememizde davacı Ömer Odabaşı tarafından davalı Atche Enverova Whıtke Odabaşı aleyhine "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma" davası açılmış olup, davalının tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi, davalının yabancı uyruklu olması sebebiyle davalının adresleri meçhul kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince, davalıya 02/02/2025 tarih ve 2022/893 Esas, 2025/95 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının KABULÜ ile;

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Büyük Tuzhisar Mah/Köyü, Cilt No:15, Hane No:166, BSN:84'da nüfusa kayıtlı, Kıyas ve Elmayi oğlu, 01/05/1972 doğumlu, 22541010690 TC kimlik numaralı davacı ÖMER ODABAŞI ile Bulgaristan cumhuriyeti uyruklu,ENVER YUSUOV SALİEV ve NAYLE İLYAZOVA SALİEVA kızı, 24/01/1968 doğumlu, davalı ATCHE ENVEROVA WİTKE'un TMK.nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken 615,40-TL ilam harcının peşin alınan 80,70-TL harçtan mahsubu ile eksik kalan 534,70-TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacının dava dilekçesi ve içeriğinde yargılama gideri talebi bulunmadığından davacının yaptığı yargılama giderinin davacının kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davacının adli yardım talebi 20/03/2024 tarihli ara kararla kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 23.256,00-TL ilanen tebligat bedeli yargılama giderinin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

5-Davalı tarafından yapılmış olan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6-Kararın kesinleşmesine müteakip karardan yeteri kadar suretin gereği için Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Yatırılan gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Davalı Atche Enverova Whıtke Odabaşı'ya mahkememizin gerekçeli kararı ilanen tebliğ olunur. 21/04/2025