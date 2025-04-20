İ L A N

T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/85 Esas

Konu : İlan

04.04.2025

MALİYE HAZİNESİ ile KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle gaipliği istenenler hakkında ilk ilan yapıldıktan sonraki altıncı ayın sonunda 2. ilanın yaptırılmasına karar verilmiş olup, Dava konusu Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazımkarabekir mahallesi, 4750 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın hissedarlarından Ahmet oğlu Nuh'un kim olduğunun bilinemediği ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı için Kayseri 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2024 tarih ve 2011/156 Esas, 2011/406 Karar sayılı ilamıyla Kayseri İl Defterdarlığının, Ahmet oğlu, Nuh'u temsil etmek üzere kayyım olarak atandığı, Nuh hakkında kayyımlık kararı verilmesinden itibaren 10 yıl geçtiği ve taşınmaz hissesinin bu süre zarfında kayyım marifetiyle idare edildiğinden Hazine tarafından Nazife hakkında TMK 588/1 ve 2.fıkralar gereğince gaiplik kararı verilmesi dava edilmiş olmakla; Kendisine kayyım atanan ve Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazımkarabekir mahallesi, 4750 ada, 35 parsel numaralı taşınmazda hissesi olan Ahmet oğlu, Nuh'u tanıyan, bilen ve bu konuda bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri, aksi halde yargılamaya devam olunup karar verileceği TMK 33/2 ve 588/1 ve 2.fıkraları gereğince ilanen tebliğ olunur. 04/04/2025