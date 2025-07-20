T.C.

KAYSERİ

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2021/50 Ort. Gid. Satış

Konu : TEBLİĞ

10/07/2025



- İLAN -

Davacı Bünyamin Yalçın ve arkadaşları vekili tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; davaya konu Kayseri İli, Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 3054 ada 1 parsel, 3067 ada 137 parsel,3211 ada 72 parsel,3212 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Ortaklığının Umuma Yönelik Açık Arttırma Yöntemiyle satış sureti ile giderilmesine ilişkin dosya Mahkememiz Satış Memurluğuna tevdi edilmiş, Satış Memurluğumuzca gerçekleştirilen kıymet takdiri bilirkişi raporunun mahkemece bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen hissedar TC:34018882914 kimlik numaralı, Şükrü ve Şükriye oğlu, 05/01/1977 doğumlu MUSTAFA ERSOY'un vefat etmiş olup olmadığına yönelik net bir bilgi ve kayda ulaşılamadığından vefat etmiş ise mirasçı veya mirasçılarına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden dava konusu taşınmazların 19/11/2024 tarihli kıymet takdiri raporunun (kıymet takdirinde belirlenen Kayseri İli, Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 3054 ada 1 parselin bedeli 1.475.114,55TL,3067 ada 137 parselin bedeli 3.350.232,00TL, 3211 ada 72 parselin bedeli 316.765,80TL, 3212 ada 4 parselin bedeli 3.566.505,60TL )ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kayseri Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği, açılmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu kıymet takdiri bilirkişi raporuna kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/07/2025