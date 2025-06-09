T.C.

KAYSERİ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1611 Esas 2024/1241 karar

Konu : ilanen tebliğ

03.06.2025



İ L A N

Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik suçundan Yam Bahadur Magar ve Chatur Maya Rağı kızı, 20/06/2000 doğumlu SANIK MANITA MAGAR , hakkında mahkememizin05/12/2024 tarih ve2024/1611 Esas, 2024/1241 sayılı kararıyla 5271 sayılı CMK'nun12/1 ve 18/2Maddesi gereğince YETKİSİZLİK kararı verildiği,

Sanığın dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 03/06/2025