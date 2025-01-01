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        T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 02.01.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        KASTAMONU
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/16 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazların, ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Yukarıelyakut Köyü 109 Ada, 4 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.
        Yüzölçümü : 10.191,00 m2
        Arsa Payı : -
        İmar Durumu :Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.
        Kıymeti : 3.954.923,28 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEDAŞ VE BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI VARDIR.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:32
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:32
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 11:32
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 11:32

        26/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149463
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