T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/421 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ SAPACA KÖYÜ

ADA NO : 115

PARSEL NO : 9

YÜZÖLÇÜMÜ : 2964,13

MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/421 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2024