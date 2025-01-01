T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/440 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli Merkez ilçesi Yukarıelyakut köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 14

YÜZÖLÇÜMÜ : 8918/91

MALİKİN ADI VE SOYADI : SATI ÖZTÜRK

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/440 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2024