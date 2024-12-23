T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/507 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Yukarı Elyakut Köyü
ADA NO : 114
PARSEL NO : 279
YÜZÖLÇÜMÜ : 285 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRİYE KIRMIZIOĞLU, FİKRİYE MADENOĞLU, SEHER EMRULLAHOĞLU, MUSTAFA ÇEREZCİOĞLU, NİHAN TEMİRCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/507 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024