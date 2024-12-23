T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/507 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yukarı Elyakut Köyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 279

YÜZÖLÇÜMÜ : 285 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRİYE KIRMIZIOĞLU, FİKRİYE MADENOĞLU, SEHER EMRULLAHOĞLU, MUSTAFA ÇEREZCİOĞLU, NİHAN TEMİRCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/507 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024