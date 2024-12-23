T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/462 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yukarı Elyakut Köyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 69

YÜZÖLÇÜMÜ : 422,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Sait Karabacakoğlu, Ahmet Sarsıkoğlu, Mehmet Emin Sarsıkoğlu, İlhan Sarsıkoğlu, Emine Ünal, Zehra Karamustafa, Hamdi Özçuhadar, Saliha Herkiloğlu, Hacer Özçuhadar, Gülten Çevirci, Mustafa Özçuhadar, Ahmet Mahmutoğlu, Akile Matur, İhsan Kışlıoğlu, Gülcan Maliki, Nuran Kışlıoğlu, Hülya Karahasan, Nermin Akgül

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/462 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.