T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/432 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Cebeci Köyü

ADA NO : 168

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 199,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET MUSAOĞLU- TAHİR ÇIVKINOĞLU-SEVİM KÜREKCİOĞLU- RIZA ÇIVKINOĞLU- ŞÜKRÜ ÇIVKINOĞLU- KENAN ÇIVKINOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/432 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/12/2024