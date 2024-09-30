T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/348 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sarıca Köyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 29
YÜZÖLÇÜMÜ : 1287,26m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ABDULKADİROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/348 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024