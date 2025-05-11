Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.05.2025 - 00:00
        T.C.
        KARS
        SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/212 Esas
        DAVALI : TUNCAY BALKİZ


        Davacı Ahmet Balkiz vekili Av. Alpay Yıldız tarafından Behzat Balkiz'in terekesini Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/212 Esas sayılı dava dosyasında temsil etmek üzere temsilci atanması için dava açmış olup davanın duruşması 27/05/2025 günü saat 09:55'e bırakılmış, davalı Behzat ve Fatma'dan olma 10/07/1962 doğumlu TUNCAY BALKİZ'ın yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalılara '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02220876
        Yazı Boyutu