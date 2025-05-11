T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARS

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/212 Esas

DAVALI : TUNCAY BALKİZ



Davacı Ahmet Balkiz vekili Av. Alpay Yıldız tarafından Behzat Balkiz'in terekesini Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/212 Esas sayılı dava dosyasında temsil etmek üzere temsilci atanması için dava açmış olup davanın duruşması 27/05/2025 günü saat 09:55'e bırakılmış, davalı Behzat ve Fatma'dan olma 10/07/1962 doğumlu TUNCAY BALKİZ'ın yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalılara '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.