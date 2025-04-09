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T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/328 Esas

DAVALI : MURAT BOZKURT, 597*****540 T.C. Kimlik numaralı, Rıfat oğlu, 06/12/1975 d.lu



Davacı FATMA BOZKURT tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin belirlemiş olduğu 17/06/2025 günü saat: 11:25'de yapılacak duruşmaya mazeretsiz gelmezseniz,karşı tarafın takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı, aksi halde yokluğunuzda öninceleme, tahkikat ve sözlü yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığın yapılması gerektiği; duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, mazeretsiz gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ve belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan islemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği durusmada sözlü yargılamaya geçilecegi, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilemeyecegi ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu,

Ön inceleme duruşma günüve ön inceleme duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.