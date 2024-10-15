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T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/65 Esas

DAVALI : EMİNE BULUŞKA, 134*****042 TC Kimlik Numaralı, 1966 doğumlu,



Davacı İLYAS BULUŞKA tarafından aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı Emine BULUŞKA'nın bildirilen adresine tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin, tensip zaptının, tevzi formunun ve ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HMK'nun 317 ve 318.maddeleri uyarınca dava dilekçesi ve ekinde sunulan davacı delillerinin ekte gönderilmiş olup, ilk itirazlar ile birlikte cevap bildirmek için iki hafta süre olduğu hususu dava dilekçesinin, tensip zaptının, tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ve 17/12/2024 günü saat 11:30'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, durusmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği durusmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilemeyecegi ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilecegi hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.