T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 22.10.2024 - 00:00
T.C.
KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/329
KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/329
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/01/2025 günü saat: 10:15 'dir.
|
DOSYANO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN
|
CİNSİ
|
2024/329
|
Karaman ili Kızılyaka köyü
|
537
|
559
|
Rifat Ünver
|
1.013,61 m2
irtifak
|
Tarla
|
2024/331
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
272
|
9
|
Emin Doğan
Emine Oflaz
Raziye Doğan
Teslime Önal
|
131,13 m2
irtifak
|
Tarla
|
2024/333
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
373
|
4
|
Arif Nart
|
533,21 m2
irtifak
|
Tarla
|
2024/335
|
Karaman İli Kızılyaka
Köyü
|
305
|
10
|
Selahattin Semiz
|
30,85 m2 mülkiyet, 616,55 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/337
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
305
|
4
|
Ahmet Sakallı
|
79,76 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/339
|
Karaman ili Bozkandak Köyü
|
0
|
5142
|
Muhittin Gürbüz
Raziye Gürbüz
|
293,88 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/341
|
Karaman ili Bozkandak Köyü
|
215
|
13
|
Recep İnanç
|
770,46 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/343
|
Karaman ili Bozkandak Köyü
|
0
|
4321
|
Fadim Çelik
Hatice Değirmenci
Mehmet Değirmenci
Mustafa Değirmenci
Niyazi Değirmenci
Ramazan Değirmenci
|
8,89 m2 mülkiyet
496,80 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/345
|
Karaman ili Bozkandak Köyü
|
0
|
4335
|
Duran Duran
|
733,47m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/347
|
Karaman İli Kızılyaka Köyü
|
537
|
459
|
Emine Yavuz
|
8,31 m2 mülkiyet 449,18 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/349
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
272
|
1
|
Ümmühan Koçak
|
12,48 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/351
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
282
|
31
|
Yılmaz Kayar
|
283,20 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/353
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
208
|
406
|
Mehmet Çalış
|
8,89 m2 mülkiyet 936,87 irtifak
|
Tarla
|
2024/355
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
281
|
57
|
Rifat Ünver
|
274,17 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/357
|
Karaman ili Kızılyaka Köyü
|
281
|
58
|
Mehmet Ali Demirci
|
287,03 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/359
|
Karaman iliBaşkışla Köyü
|
199
|
62
|
Ahmet Boyacı
Meryem Boz
|
85,27 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/361
|
Karaman iliBaşkışla Köyü
|
142
|
945
|
Mehmet Andaş
|
323,59 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/363
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
142
|
1585
|
Mehmet Çalış
|
478,03 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/365
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
142
|
964
|
Mehmet Kurt
|
726,15 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/367
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
208
|
359
|
Mustafa Küçükaladağ
|
9,62 m2 mülkiyet, 970,86 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/369
|
Karaman İli Başkışla Köyü
|
208
|
390
|
Hacer Güleç
Müslüme Güleç
Nazlı Önal
|
94,19 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/371
|
Karaman iliBozkandak Köyü
|
218
|
43
|
Emine Tunç
|
717,33 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/373
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
208
|
443
|
Şerif Hanım Şan
|
9,52 m2 mülkiyet, 394,12 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/375
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
208
|
466
|
Abbas Uğur
|
551,60 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/377
|
Karaman ili Bozkandak Köyü
|
218
|
3
|
Emine Seviçkan
|
12,84 m2 mülkiyet, 230,23 irtifak
|
Tarla
|
2024/379
|
Karaman ili BaşkışlaKöyü
|
208
|
562
|
Teslime Bakar
|
335,24 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/381
|
Karaman ili BaşkışlaKöyü
|
208
|
578
|
Hasan Hüseyin Şahin
|
8,89 m2 mülkiyet, 1.309,20 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/383
|
Karaman ili Başkışla Köyü
|
208
|
612
|
Mustafa Demir
|
8,89 m2 mülkiyet, 1.386,13 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/385
|
Karaman ili Pınarbaşı Köyü
|
101
|
98
|
Raziye Arslan
|
10,58 m2 mülkiyet, 2.865,15 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/387
|
Karaman ili Pınarbaşı Köyü
|
103
|
63
|
Halil Kocakaya, Mehmet Emin Kocakaya
|
230,84 m2 irtifak
|
Tarla
|
2024/389
|
Karaman ili Pınarbaşı Köyü
|
144
|
111
|
Hüseyin Çolak
|
172,85 m2 irtifak
|
Tarla
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.