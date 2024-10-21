T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/329

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/01/2025 günü saat: 10:15 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/329 Karaman ili Kızılyaka köyü 537 559 Rifat Ünver 1.013,61 m2

irtifak Tarla 2024/331 Karaman ili Kızılyaka Köyü 272 9 Emin Doğan

Emine Oflaz

Raziye Doğan

Teslime Önal 131,13 m2

irtifak Tarla 2024/333 Karaman ili Kızılyaka Köyü 373 4 Arif Nart 533,21 m2

irtifak Tarla 2024/335 Karaman İli Kızılyaka

Köyü 305 10 Selahattin Semiz 30,85 m2 mülkiyet, 616,55 m2 irtifak Tarla 2024/337 Karaman ili Kızılyaka Köyü 305 4 Ahmet Sakallı 79,76 m2 irtifak Tarla 2024/339 Karaman ili Bozkandak Köyü 0 5142 Muhittin Gürbüz

Raziye Gürbüz 293,88 m2 irtifak Tarla 2024/341 Karaman ili Bozkandak Köyü 215 13 Recep İnanç 770,46 m2 irtifak Tarla 2024/343 Karaman ili Bozkandak Köyü 0 4321 Fadim Çelik

Hatice Değirmenci

Mehmet Değirmenci

Mustafa Değirmenci

Niyazi Değirmenci

Ramazan Değirmenci 8,89 m2 mülkiyet

496,80 m2 irtifak Tarla 2024/345 Karaman ili Bozkandak Köyü 0 4335 Duran Duran 733,47m2 irtifak Tarla 2024/347 Karaman İli Kızılyaka Köyü 537 459 Emine Yavuz 8,31 m2 mülkiyet 449,18 m2 irtifak Tarla 2024/349 Karaman ili Kızılyaka Köyü 272 1 Ümmühan Koçak 12,48 m2 irtifak Tarla

2024/351 Karaman ili Kızılyaka Köyü 282 31 Yılmaz Kayar 283,20 m2 irtifak Tarla 2024/353 Karaman ili Başkışla Köyü 208 406 Mehmet Çalış 8,89 m2 mülkiyet 936,87 irtifak Tarla 2024/355 Karaman ili Kızılyaka Köyü 281 57 Rifat Ünver 274,17 m2 irtifak Tarla 2024/357 Karaman ili Kızılyaka Köyü 281 58 Mehmet Ali Demirci 287,03 m2 irtifak Tarla 2024/359 Karaman iliBaşkışla Köyü 199 62 Ahmet Boyacı

Meryem Boz 85,27 m2 irtifak Tarla 2024/361 Karaman iliBaşkışla Köyü 142 945 Mehmet Andaş 323,59 m2 irtifak Tarla 2024/363 Karaman ili Başkışla Köyü 142 1585 Mehmet Çalış 478,03 m2 irtifak Tarla 2024/365 Karaman ili Başkışla Köyü 142 964 Mehmet Kurt 726,15 m2 irtifak Tarla 2024/367 Karaman ili Başkışla Köyü 208 359 Mustafa Küçükaladağ 9,62 m2 mülkiyet, 970,86 m2 irtifak Tarla 2024/369 Karaman İli Başkışla Köyü 208 390 Hacer Güleç

Müslüme Güleç

Nazlı Önal 94,19 m2 irtifak Tarla 2024/371 Karaman iliBozkandak Köyü 218 43 Emine Tunç 717,33 m2 irtifak Tarla 2024/373 Karaman ili Başkışla Köyü 208 443 Şerif Hanım Şan 9,52 m2 mülkiyet, 394,12 m2 irtifak Tarla 2024/375 Karaman ili Başkışla Köyü 208 466 Abbas Uğur 551,60 m2 irtifak Tarla 2024/377 Karaman ili Bozkandak Köyü 218 3 Emine Seviçkan 12,84 m2 mülkiyet, 230,23 irtifak Tarla 2024/379 Karaman ili BaşkışlaKöyü 208 562 Teslime Bakar 335,24 m2 irtifak Tarla 2024/381 Karaman ili BaşkışlaKöyü 208 578 Hasan Hüseyin Şahin 8,89 m2 mülkiyet, 1.309,20 m2 irtifak Tarla 2024/383 Karaman ili Başkışla Köyü 208 612 Mustafa Demir 8,89 m2 mülkiyet, 1.386,13 m2 irtifak Tarla 2024/385 Karaman ili Pınarbaşı Köyü 101 98 Raziye Arslan 10,58 m2 mülkiyet, 2.865,15 m2 irtifak Tarla 2024/387 Karaman ili Pınarbaşı Köyü 103 63 Halil Kocakaya, Mehmet Emin Kocakaya 230,84 m2 irtifak Tarla 2024/389 Karaman ili Pınarbaşı Köyü 144 111 Hüseyin Çolak 172,85 m2 irtifak Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.