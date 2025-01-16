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        T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2024/347 Esas
        ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 26/02/2025 günü saat:13.40 'tır.
        DOSYA NO
        MAH/KÖY VE MEVKİİ
        ADA
        PARSEL NO
        DAVALILAR- ADI SOYADI
        KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
        CİNSİ
        2024/347
        Karaman ili, Merkez ilçesi, Akpınar Köyü
        133
        491
        1-KEMAL BOZKÜRT
        2- RECEP BOZKURT
        3-ZEYNEP BOZKÜRT
        4-SALİH BİLGİÇ
        5-DİLEK TEZ
        6-TUBA AKSÜT
        7-MENDERES BOZKÜRT
        8-ALİ İHSAN BOZKÜRT
        914,79m2 mülkiyet
        Tarla
        2024/368
        Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü
        137
        168
        1-Havva TUNÇ
        310,31 M2
        Tarla
        2024/369
        Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü
        137
        210
        1- ABİDE SAYGINER-
        2- AYŞEŞDOĞAN-
        3- AYŞE İLERİ -
        4- AYŞE KÜÇÜKKAŞIKÇI
        5- BÜNYAMİN YAPAR
        6- EKREM YAPAR
        7- ELİFE AÇIKALIN
        8- ELİFE YAPAR
        9- EROL YAPAR
        10- HAKAN YAPAR
        11- HAVVA KAVAS-
        12- HAVVA YAPAR
        13- HAYRİYE GÜLCAN
        14- KAZIM YAPAR
        15- MEHMET YAPAR-
        16- MERAL ÖZÇELİK-
        17- NURAN GÖKTEKİN
        18- NURCAN TOPÇU-
        19- ORHAN İLERİ-
        20- SABRİYE BİLGİN
        21- ÜLKER YAPAR-
        64,85 M2
        Tarla
        2024/370
        Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü
        137
        231
        ZEYNEP UĞUZ
        HAVVA TUNÇ
        ZAHİDE KARAÇADIR
        ZAHİDE UĞUZ
        MERYEM BÜYÜKYALÇIN
        YAKUP UĞUZ
        ŞABAN UĞUZ
        ESAT UĞUZ
        ESME UĞUZ
        ZEYNEP UĞUZ
        ERSİN UĞUZ
        ELİFE ERTANRIVERDİ
        ENGİN UĞUZ
        6.679,70 M2
        Tarla
        2024/371
        Karaman ili, Merkez ilçesi, AybastıKöyü
        137
        296
        1- ALİ -
        2- ALİ AÇIKALIN-
        3- AYŞE AÇIKALIN-
        4- AYŞE AYDINLI-
        5- AYŞE ÖZDEMİR-
        6- BAYRAM KARATAŞ-
        7- DURAN KARATAŞ-
        8- DURDANE AÇIKALIN-
        9- ELİFE AÇIKALIN-
        10- ESMA AÇIKALIN-
        11- FARUK AÇIKALIN-
        12- FATMA AÇIKALIN-
        13- HACER IŞIK-
        14- HAVVA ÇELEBİ-
        15- HAVVA DÖNMEZ-
        16- HAVVA KILIÇ-
        17- MAKBULE KİRİŞ-
        18- MEVLÜT AÇIKALIN- 19- Mukaddes BULDUK-
        20- Muzaffer AÇIKALIN-
        21- NAİLE ANKARALI-
        22- NEVZAT AÇIKALIN-
        23- NİLÜFER KUŞ-
        24- RAZİYE OSKAY-
        25- RECEP AÇIKALIN-
        26- SABAHAT ÇETİNER-
        27- SELAMİ AÇIKALIN-
        28- SERMAİL CEYLAN-
        29- ŞABAN AÇIKALIN-
        30- ŞENALP AÇIKALIN-
        31- Zeynep DÖNMEZ-
        152,87
        Tarla
        2024/372
        Karaman ili, Merkez ilçesi, Özdemir Köyü
        186
        56
        1-Ahmet KAYA
        96,61 M2
        Tarla
        2024/373
        Karaman ili, Merkez ilçesi, Özdemir Köyü
        186
        61
        1- ABİDİN TAŞER-
        2- AHMET TAŞER-
        3- AYŞE TAŞER-
        4- DURAN TAŞER-
        5- DURDANE TAŞER-
        6- RECEP TAŞER-
        7- ŞÜKRAN ÖZDEMİR-
        8- YUSUF EMİN TAŞER
        243,46 m2
        Tarla
        1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
        2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 'na yönelteceğiniz,
        3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
        4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
        5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156247
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