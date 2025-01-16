T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN





ESAS NO : 2024/347 Esas

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 26/02/2025 günü saat:13.40 'tır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2024/347 Karaman ili, Merkez ilçesi, Akpınar Köyü 133 491 1-KEMAL BOZKÜRT

2- RECEP BOZKURT

3-ZEYNEP BOZKÜRT

4-SALİH BİLGİÇ

5-DİLEK TEZ

6-TUBA AKSÜT

7-MENDERES BOZKÜRT

8-ALİ İHSAN BOZKÜRT 914,79m2 mülkiyet Tarla 2024/368 Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü 137 168 1-Havva TUNÇ 310,31 M2 Tarla 2024/369 Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü 137 210 1- ABİDE SAYGINER-

2- AYŞEŞDOĞAN-

3- AYŞE İLERİ -

4- AYŞE KÜÇÜKKAŞIKÇI

5- BÜNYAMİN YAPAR

6- EKREM YAPAR

7- ELİFE AÇIKALIN

8- ELİFE YAPAR

9- EROL YAPAR

10- HAKAN YAPAR

11- HAVVA KAVAS-

12- HAVVA YAPAR

13- HAYRİYE GÜLCAN

14- KAZIM YAPAR

15- MEHMET YAPAR-

16- MERAL ÖZÇELİK-

17- NURAN GÖKTEKİN

18- NURCAN TOPÇU-

19- ORHAN İLERİ-

20- SABRİYE BİLGİN

21- ÜLKER YAPAR- 64,85 M2 Tarla 2024/370 Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü 137 231 ZEYNEP UĞUZ

HAVVA TUNÇ

ZAHİDE KARAÇADIR

ZAHİDE UĞUZ

MERYEM BÜYÜKYALÇIN

YAKUP UĞUZ

ŞABAN UĞUZ

ESAT UĞUZ

ESME UĞUZ

ZEYNEP UĞUZ

ERSİN UĞUZ

ELİFE ERTANRIVERDİ

ENGİN UĞUZ 6.679,70 M2 Tarla 2024/371 Karaman ili, Merkez ilçesi, AybastıKöyü 137 296 1- ALİ -

2- ALİ AÇIKALIN-

3- AYŞE AÇIKALIN-

4- AYŞE AYDINLI-

5- AYŞE ÖZDEMİR-

6- BAYRAM KARATAŞ-

7- DURAN KARATAŞ-

8- DURDANE AÇIKALIN-

9- ELİFE AÇIKALIN-

10- ESMA AÇIKALIN-

11- FARUK AÇIKALIN-

12- FATMA AÇIKALIN-

13- HACER IŞIK-

14- HAVVA ÇELEBİ-

15- HAVVA DÖNMEZ-

16- HAVVA KILIÇ-

17- MAKBULE KİRİŞ-

18- MEVLÜT AÇIKALIN- 19- Mukaddes BULDUK-

20- Muzaffer AÇIKALIN-

21- NAİLE ANKARALI-

22- NEVZAT AÇIKALIN-

23- NİLÜFER KUŞ-

24- RAZİYE OSKAY-

25- RECEP AÇIKALIN-

26- SABAHAT ÇETİNER-

27- SELAMİ AÇIKALIN-

28- SERMAİL CEYLAN-

29- ŞABAN AÇIKALIN-

30- ŞENALP AÇIKALIN-

31- Zeynep DÖNMEZ- 152,87 Tarla 2024/372 Karaman ili, Merkez ilçesi, Özdemir Köyü 186 56 1-Ahmet KAYA 96,61 M2 Tarla 2024/373 Karaman ili, Merkez ilçesi, Özdemir Köyü 186 61 1- ABİDİN TAŞER-

2- AHMET TAŞER-

3- AYŞE TAŞER-

4- DURAN TAŞER-

5- DURDANE TAŞER-

6- RECEP TAŞER-

7- ŞÜKRAN ÖZDEMİR-

8- YUSUF EMİN TAŞER 243,46 m2 Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 'na yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.