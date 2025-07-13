İLAN

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/230 Esas



İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALILAR : 1- İSMAİL KARABULUT(Mustafa ve Döndü oğlu, 15/04/1970 doğumlu)

Davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye ve bilirkişi raporları tebliğe çıkarılmış olup, tebligat iade dönmesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Davamızın kabulüne, Sivas ili, Kangal İlçesi Hamal Köyü 101 ada 307 parsel sayılı taşınmazın; Kamulaştırma Bedelinin tespit edilmesine, Taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline, Kararın Tapu Müdürlüğü’ne bildirilmesine, tapu Kaydında takyidat bulunması halinde bedele yansıtılmasına, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Fen bilirkişisi raporunda özetle; "Mahkemenizin 05.08.2023 tarihinde, Hamal köyünde yapmış olduğu keşif'de fen bilirkişisi olarak görev aldım. Davaya konu olan, Sivas ili Kangal ilçesi Hamal Köyü 101 ada 307 parsel nolu Tarla vasıflı 7015.65 m2 yüzölçümlü taşınmazın sınırlarını yanımda getirmiş olduğumJ38c16a nolu kadastro pafta örneğini sabit köşelerden zemine uyguladım ve zemin ile paftanın uyduğunu tespit ederek, dava konusu taşınmazın sınırlarını mahkeme keşif heyetine gösterdim." şeklinde rapor sunmuştur.

Bilirkişi heyet raporunda özetle; "Kurulumuz dava konusu taşınmazın kamulaştırma değer ve bedelini tespit ederken 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince taşınmazı yerinde görüp incelemiş taşınmaz zer tarım arazisi kabul ederek ve yasanın emrettiği şekilde yıllık getirebileceği net gelirine göre çıplak tarım arazisi olarak değerini tespit etmiştir. Ayrıca kurulumuz taşınmaza bedel tespit ederken, taşınmazın cins ve nevi ile olduğu gibi kullanım durumu, toprak yapısı ve topoğrafik özelliği, köy İle çevre yerleşim ve ulaşım merkezlerine olan uzaklık ve yakınlık durumu köyde ve çevrede mevcut (yol, su, elektrik ) gibi altyapı hizmetleriyle yine bölgeye getirilmiş olan okul, postane, sağlık hizmeti gibi tüm sosyal imkânlardan yararlanabilme olanakları, köy ve çevresinin diğer ilçe, il ve bölgesel pazarlara ulaşım durumunu inceleyerek taşınmazın değerini Kurulumuz dava konusu taşınmazın yapısal özelliklerini açıklayarak, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü 2022 Maliyet föyünde bulunan verileri baz alarak hesaplamalarını yapmıştır." şeklinde rapor sunmuşlardır.

Duruşma Günü: 12/09/2025 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ve bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.04.07.2025