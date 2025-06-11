T.C.

KAHRAMANMARAŞ

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/135 Esas

29.05.2025



İLAN

Davacılar , DİLEK PELİT, DUYGU ÖZTEN, ELİF YASEMİN YILDIZ, ELİFE YILDIZ, MELİHA ERDAĞISTANLI, ZEYNEP DERİNDERE ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu ekte krokisi gönderilen Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Mahallesi Tevekkeli Köyü sınırları içerisinde Kapıçam_1 Küme Evler mevkiinde ve 127 ada 2 parselin doğusu 126 ada 2 parselin kuzeyinde ve 174 ada 1 parselin batısında taşınmazın; Fen bilirkişisi Hakan ATAKAN'ın 14/01/2025 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 657,37 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın Doğusunda: Yol ve yoldan sonra Hacı Yıldız tarafından kullanılan taşınmaz, Batısı:Hüseyin Özkara'ya ait 127 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi; Salman Gözükara tarafından kullanılan taşınmaz Kuzeyinde; Yol ve yoldan sonra Mehmet Yıldız ve Yasin Yıldız tarafından kullanılan taşınmaz ile çevrili taşınmazı Davacılar: Dilek PELİT, Alive Elife kızı, 17/03/1981 doğ.26113881268T.C kimlik numaralı, Duygu ÖZTEN, Alive Elife kızı, 15/03/1984 doğ. 26107881496 T.C kimlik numaralı, Elif Yasemin YILDIZ, Ali ve Elife kızı, 26/07/1994 doğ.26038883750 T.C kimlik numaralı, Elife YILDIZ, İsmail ve Zeliha kızı , 01/01/1964 doğ.26119881040 T.C kimlik numaralı, Meliha ERDAĞISTANLI, Ali ve Elife kızı, 13/09/1991 doğ. 26059883012 T.C kimlik numaralı, Zeynep DERİNDERE, Ali ve Elife kızı , 25/06/ 1986 doğ. 26086882156 T.C kimlik numaralı - zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/135 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.