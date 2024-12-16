T.C.

KAHRAMANMARAŞ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/142 Esas

06/12/2024



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Kumarlı Mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 21/06/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (B) harfi ile gösterilen 3463,90 m² yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın ve krokide (C) harfi ile gösterilen 12418,41 m² yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın ve krokide (D) harfi ile gösterilen 6478,81 m²yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın davacılar AHMET FARUK TAŞCI, ATAHAN DAŞCI, AYHAN DAŞCI, BEHZAT TAŞCI, FADİME VAYVAY, İLYAS DAŞCI, MELİKE DAŞCI KAPLAN, MENENDİZ ALİ TAŞCI, RAHMA TAŞCI, RAMAZAN TAŞCI, SAYIM DAŞCI, SERDAL DAŞCI, TÜRKMEN YOZCU adlarına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.Dava konusu Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Kumarlı Mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 21/06/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (B) harfi ile gösterilen 3463,90m² arazi vasıflı taşınmazın ve (D) harfi ile gösterilen 6478,81 m² yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın asli müdahiller FATMA DAŞCI, VAHİT DAŞCI, İRFAN DAŞCI,OSMAN DAŞCI,MUHAMMET DAŞCI, ARİF DAŞCI, LÜTFÜ DAŞCI, NİZAMETTİN DAŞCI , NECMETTİN DAŞCI,ALİ DAŞCI, SELİM DAŞCI, ELİF DAŞCI, CELAL DAŞCI, HÜSEYİN DAŞCI, SEVİM SİMSAR, YAKUP MDAŞCI, SUZAN DAŞCI, MUHAMMET DAŞCI, SEHER ŞAHİN, RAMAZAN DAŞCI, ERTUĞRUL DAŞCI, FATMA KARABIYIK, FERİDE DAŞCI, EMİNE TAŞCI adlarına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/142 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.