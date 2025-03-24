T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

KAHRAMANMARAŞ

5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/309 Esas

DAVALI : RECAİ KAYA Fevzi Paşa Güveniş Caddesi No 6959500 Çerkezköy Tekirdağ Çerkezköy/ TEKİRDAĞ



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalının 27.02.2009 tarihinde evlendiklerini, Tarafların bu evlilikten 02.04.2009 doğumlu Zeliha, 22.03.2010 doğumlu Zehra ve 19.09.2016 doğumlu Ayşenaz isimli üç tane müşterek çocuklarının bulunduğunu, Evlilik süresince davalının evlilik birliğini çekilmez hale getirecek kusurlu davranışları, evlilik birliğinin devam etmesini imkansız hale getirdiğini, sürekli bir anlaşmazlık içinde olduğunu, müvekkili ile davalı arasındaki duygu ve düşünce birliği ortadan kalktığını ve nihayetinde evlilik birliği temelinden sarsıldığını, Davalının alkol bağımlılığı ve öfke kontrol problemi olduğunu, davalının vaktini hiçbir şekilde çocuklara ayırmadığını, çocukları ile beraber geçirdiği kısıtlı zamanlarda da küfürler, hakaretler ve tehditler ile müşterek çocukların ruh sağlıklarında ağır tahribata neden olduğunu, maddi ve manevi kayıplarımın giderilmesi için fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla 250.000,00 TL maddi ve 250.000,00 TL manevi tazminat talep ettiği, müşterek çocuklar olan Zeliha(15), Zehra (14) ve Ayşenaz' ın (8) velayetinin davacıya verilmesini talep ettiği, tensiben ve takdiren ayrı ayrı aylık 5'er Bin TL, toplamda 15.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesi talep etmiştir.

Dosyamız davalısı Recai KAYA'nın TC: 21011606692'nın yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği, davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ve ekli ihtarlı -meşruhatlı davetiye içeriği olan 6100 sayılı HMK 'nın 122 md. Gereğince" iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa davaya karşı itirazlarınız, delil ve belgelerinizi dosyaya ibraz etmeniz aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususları ikrar etmiş sayılacağınız" hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı -meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.