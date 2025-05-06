İL AN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI ile Davalılar, AHMET KARAMAN, AHMET KURBAN, ALİ ALTUNAY, ALİ KOYUN, ALİ YELALDI, ALİ KEMAL ALTUNAY, ALİ RIZA DÜLÜOĞLU, AYKUT YELALDI, BAŞAK DUNAL, BELGİN EMİROĞLU, BELKIZ İLTER, BUKET KARAMAN, CEM DÜLÜOĞLU, CENGİZ KURBAN, CEVAHİR DURMAZ, DİLAN GÜLŞAH DURSUN, EBRU DURMAZ, EDA YILDIRIM, ENGİN KARAMAN, ERDOĞAN ALTUNAY, ESRA DEMİRCİ, EVRİM ÇELİK, EZGİ DURSUN AKPOLAT, EZGİ YILMAZ, FATMA KURBAN, FATMA ÖZDEMİR, FATMA DİCLE DEMİR, FİKRİYE DÜLÜOĞLU, GÖKHAN YELALDI, GÜLGÜN KARAMAN, GÜNGÖR EREN, HANDAN OĞURLU, HAYDAR YELALDI, İLYAS BAYSOYLAR, İSMAİL KARAMAN, İSMET KOYUN, MEHMET DÜLLÜOĞLU, MEHMET KARAMAN, MEHMET KURBAN, MUSTAFA KURBAN, MÜRVET KARAMAN, NAZAN KESER, ONUR DÜLÜOĞLU, PERVİN DÜLÜOĞLU, PINAR KESER, REMZİ ALTUNAY, SAADET UÇAR, SABİT KARAMAN, SEDA ATMACA, SELMA KALINDUDAK, SELMA KURBAN, SEVİM DEĞDAŞ, ŞENGÜL ÖZCAN, YAKUP KOYUN, ZEYNEP GÖZCÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davası nedeniyle; Mahkememize ait 2024/324 esas sayılı dava dosyasında, davalı H***İ ve G***N oğlu, **1988 doğumlu 282***984 T.C. kimlik numaralı Engin KARAMAN'a ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

19/09/2025 günü saat: 09:10'da Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise HMK 150. madde gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı İLANEN İHTAR OLUNUR. (HMK m. 139,147,150)

İşbu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptı ile duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz ve delillerinizi bildirmeniz, AKS İtakdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.