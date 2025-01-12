T.C. KAHRAMANMARAŞ

2. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2020/11

Karar No: 2023/995

09/01/2025



İLAN ÖZETİ



Davacı , ZELİHA KARAGEDİK ile Davalı , HAKAN KARAGEDİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Asıl ve birleşen dosyada TMK nın 166/1 kapsamında boşanma davalarının ayrı ayrı KABULÜNE, ÇORUM İli, ALACA İlçesi, DENİZHAN Köyü/mah. nüfusa kayıtlı,321*****352 TC kimlik nolu M****T ve G***R'den olma, 03/03/1988 doğumlu davacı ZELİHA KARAGEDİK ile aynı yer nüfusa kayıtlı 367*****742 TC kimlik nolu M*****A ve K*****E'den olma 05/02/1981 doğumlu davalı HAKAN KARAGEDİK'nın TMK.nun 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA, tarafların müşterek çocukları 23.01.2012 d.lu Kadriye ve 27.10.2015 d.lu Deniz Hiranur'un velayetlerinin takdiren davacı anneye verilmesine, velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı babanın her ayın 2. Ve 4.Cumartesi günü saat 09.00 dan Pazar günü saat 17.00 arasında, Dini Bayramların 2. Günü saat 09.00 dan 3.günü saat 12.00 arasında, her yıl babalar gününde saat 09.00-17.00 arasında,her yıl1 Temmuz saat 09.00 dan 31 Temmuz saat 17.00tarihleri arasında eğitimlerine mani olmamak kaydı ile görmek, gözetmek ve alıkoymak suretiyle şahsi münasebetlerinin tesis ve devamına, velayetleri davacı anneye verilen çocuklara ilişkin herhangi bir mal varlığı var ise MK. 353 maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde malvarlığına ilişkin defterin tutularak mahkememize ibrazına, şayet mal varlığı yok ise meydana gelecek değişikliklerinde bu tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bildirilmesi hususunun davacı anneye karar tebliği ile birlikte ihtarına, 4721 Sayılı TMK. 182. ve 324. Maddesi uyarınca velayet kendisine bırakılan tarafın, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara karar tebliğ ile birlikte ihtarına, mahkememizin 27.10.2023 tarihli celsesinde takdir edilen(mahkememizin 28.02.2022 tarihli celsesinde kadın için takdir edilen dava tarihi 06.01.2020 den aylık 500 TL tedbir nafakasının 27.10.2023 tarihinden itibaren 1500 TL artırılarak) aylık 2000 TL tedbir nafakasının aynen devamına, davalı erkekten alınarak davacı kadına ödenmesine, kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, mahkememizin 27.10.2023 tarihli celsesinde 2012 d.lu Kadriye ve 2015 d.lu Deniz Hiranur yararına takdir edilen 2000 er TL tedbir nafakasının aynen devamına, kararın kesinleşmesinden sonra da iştirak nafakası olarak devamına, davacının boşanma nedeniyle talep ettiği maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabul kısmen reddi ile tarafların ekonomik sosyal durumları gelir seviyeleri, kusur durumu ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak 45.000,00 TL maddi, 40.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bu yöndeki fazlaya ilişkin talebin takdiren reddine, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren2 haftalık yasal süre içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen dosyamız davalısı Hakan KARAGEDİK'in adresi tespit edilemediğinden, yukarıda özeti yazılı mahkememiz gerekçeli kararının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu karar tebliğine ilişkin özetin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren mahkememiz kararının 8. Gün davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.