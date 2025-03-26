T.C.

KAHRAMANMARAŞ

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/315 Esas



İLAN

Davaya konu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit 26/01/2025 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 3.118,35 m2 olup, Doğusu ve batısı ; tapulama harici yer ve kuzeyi ve güneyi yol ile çevrili taşınmazın Durdu Mehmet ve fatma oğlu 1967 doğumlu Kahramanmaraş d.lu 320.......920 TC kimlik numaralı NURİ SÜNBÜL'ün zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/315 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 21/03/2025