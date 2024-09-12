T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/357 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu)Köyü
ADA NO : 294
PARSEL NO : 2194
YÜZÖLÇÜMÜ : 21,80 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü,
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/357 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/08/2024