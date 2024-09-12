T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/357 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu)Köyü

ADA NO : 294

PARSEL NO : 2194

YÜZÖLÇÜMÜ : 21,80 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü,

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/357 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/08/2024