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        T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.10.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/750 Esas

        DAVACI : SEYFİ MOR
        DAVALILAR : 1- KADİRLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
        2- SUMBAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
        3- AKDAM KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ


        Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali tescil davası nedeni ile ; dava konusu taşınmazın bulunduğu Akdam Köyü 225 ada 3 ve 226 ara 7 parsel arasında kalan yerin davacı adına ile tescilinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmaz bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02107759
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