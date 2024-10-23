T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/750 Esas

DAVACI : SEYFİ MOR

DAVALILAR : 1- KADİRLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2- SUMBAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ

3- AKDAM KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ



Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali tescil davası nedeni ile ; dava konusu taşınmazın bulunduğu Akdam Köyü 225 ada 3 ve 226 ara 7 parsel arasında kalan yerin davacı adına ile tescilinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmaz bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.