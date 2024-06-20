T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/683 Esas

DAVACI : SALİH AKARSU

DAVALILAR :

1- SUMBAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ

2- KADİRLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali tescil davası nedeniyle ;Osmaniye ili Sumbas ilçesi Akdam köyü sınırları içerisinde olan 318,319,320,321,322 ve 323 parsel numaralı taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptalinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmazlar bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.