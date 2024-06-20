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        T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.06.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/683 Esas

        DAVACI : SALİH AKARSU

        DAVALILAR :

        1- SUMBAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
        2- KADİRLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


        Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali tescil davası nedeniyle ;Osmaniye ili Sumbas ilçesi Akdam köyü sınırları içerisinde olan 318,319,320,321,322 ve 323 parsel numaralı taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptalinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmazlar bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02050000
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