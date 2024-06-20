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        T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.06.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/513 Esas

        DAVACI : HALİL AKARSU

        DAVALILAR :

        1- KADİRLİ ORMAN İDARESİ

        2- SUMBAS MALİYE HAZİNESİ

        3- AKDAM KÖYÜ MUHTARLIĞI


        Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali tescil davası nedeni ile ; dava konusu taşınmazın bulunduğu Akdam köyü Işıklı mevkinde Doğusu Orman ve Haydar Alpman tarlası, Batısı Dere ve Orman, Kuzeyi Mediş Ahmet Akarsu tarlası, Güney Dere ve Orman ile çevrili yerin davacı adına Zeytin Bahçesi vasfı ile tescilinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmaz bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02049996
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