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        T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        İZNİK
        İCRA DAİRESİ
        2024/912 ESAS
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/912 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Bursa, İznik, Yenimahalle Mah, 2551 Ada, 2 Parsel, Betonarme 2 katlı bina ve arsası
        Adresi : Yenimahalle Maltepe Caddesi No 60 İznik / BURSA
        Yüzölçümü : 197,37 m2
        Arsa Payı : 1/1
        İmar Durumu :Var
        Kıymeti : 5.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:38
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 13:38
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        Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:38

        24/03/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02198543
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