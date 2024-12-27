Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1100 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1100 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, OSMANGAZİ Mahallesi, Dağ dibi Döşeme Civarı Mevkii, 3003 Ada, 35 Parsel, Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz 21/02/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmaz borçlu S.E. Adına kayıtlı olup satışa konu taşınmazın tamamı (1/1) borçluya aittir.

Adresi : Osmangazi Mahallesi İbrahim Ethem Caddesi No:52/A Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 187 m2 (kullanım alanı 82,00 m2)

Arsa Payı : 98/330

İmar Durumu : Bayraklı Belediyesi e-İmar sisteminde konu taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planına göre; blok nizam, 3 kat , konut alanında kalmaktadır.

• Yapı Ruhsatı;

11.05.2000tarih ve 235-272 sayılı inşaat ruhsatı (yeni yapı)

21.08.2009tarih ve 301 sayılı inşaat ruhsatı (zemin kat dairenin dükkana dönüşümü)

• Yapı Kullanma İzin Belgesi;

03.03.2014tarih ve 20191754-388 sayılı yapı kullanma izin belgesi

• Mimari Proje;

23.07.2009 tarih ve bila sayılı tadilatlı onaylı mimari proje

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 14/01/2015



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:30

29/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.