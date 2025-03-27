T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/31 Esas



Gaipliğine karar verilmesi istenen 01.07.1923 Çivril Doğumlu Ahmet ve Fatma'dan olma 244...102 TC kimlik numaralı İbrahim Erdoğan'ı tanıyan ve bu kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bulunup bulunmadığı, eğer bilgi sahibi olan kişiler var ise ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.