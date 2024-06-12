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        T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.06.2024 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2018/269 Esas

        Konu : İLAN

        29/05/2024

        İLAN
        T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ


        ESAS NO:2018/269
        DAVALI: AYNUR CANDEMİR (57550158804)


        Davacı Evren Faik Kültür tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 19184 Ada, 4 Parsel'de kayıtlı taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dahili davalılardan Aynur Candemir'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle adı geçen davalıya 27/09/2024 günü saat: 11:15'e İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045564
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