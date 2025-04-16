T.C.

İZMİR

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/255 Esas

Konu : ilanen tebliğ

02.04.2025

İLAN METNİ



Davalı : LILIS PUTRI- (T.C.995.......148 )

Davalının bilinen en son adresi: Adresi bilinmiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından davalı LILIS PUTRI aleyhine açılan velayet davası nedeniyle;

Davalı Lılıs Putrı'nin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalının 09/09/2025 günü saat: 09:35'e bırakılan ön inceleme duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde karşı tarafın talebi üzerine yokluğunda davaya devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.