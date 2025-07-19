İ L A N

T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/936 Esas

30.05.2025

İ L A N



ALİ ERSİN ile KAMU HUKUKU EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

TMK'nın 33/2 Md. gereğince gaipliğine karar verilmesi istenilen İZMİR il, BERGAMA ilçe, BARBAROS mah., 4 cilt, 20 hane BSN.1'de kayıtlı Şaban ve Hazel'den olma, 01/07/1920doğumlu NAZMİYE ERSİN'in son haber alma tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçtiği iddia edilmekle, gaip olduğu iddia edilen NAZMİYE ERSİN hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP TC KİMLİK NO : 39559601468

ADI SOYADI : NAZMİYE ERSİN

BABA ADI : ŞABAN

ANA ADI : HAZEL

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1920

DOĞUM YERİ : YENİPAZAR