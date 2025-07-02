T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/191 Esas

KARAR NO : 2025/540

DAVALILAR : 1- ELİF BAHAR BOZKURT

2- NİHAL NEVA BOZKURT

3- NİLÜFER BOZKURT

4-VELİHACER ARSLAN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonucunda Mahkemenin 02/05/2025 tarih 2024/191 esas 2025/540 sayılı kararı ile;

1-Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının KABULÜ ile dava konusu;

-İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 4690 ada, 2 parsel, A blok, 2. Bodrum 2 nolu mesken nitelikli bağımsız bölüm,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 101 ada, 8 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 101 ada, 9 parsel sayılı çayır nitelikli taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 105 ada, 6 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 107 ada, 3 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 119 ada, 95parsel sayılı çayır vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 119 ada, 96parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 119 ada, 98 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 120 ada, 29parsel sayılı ahşap ev ve arsa vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 128 ada, 12parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz,

-Sivas İli, Kangal İlçesi, Koçköprü Mahallesi, 128ada, 22parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın aynen veya para ilaveli olarak taraflar arasında taksimi mümkün bulunmadığından, taşınmazdaki tüm yükümlülükleri ile birlikte yükümlü olarak taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satış bedelinin taraflara taşınmazın tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine,

2-İİK ' nun 112-136. Maddeleri uyarınca satışın açık arttırma yolu ile yapılmasına,

3-HMK' nun 322/2. Maddesi uyarınca mahkememiz yazı işleri müdürünün satış memuru olarak atanmasına,

4-Elde edilecek satış bedeli üzerinden Binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının paydaşlardan payları oranında alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacı tarafından bu dava sebebiyle yapılan 37,00-TL başvurma harcı, 133,00-TL tedbir talebi harcı, 11,50-TL vekalet harcı, 19.700,00-TL bilirkişi ücreti, 3.030,30-TL keşif harcı, 3.030,30-TL keşif harcı, 2.700,00-TL ATGV ücreti, 45.739,00-TL müzekkere ve posta gideri, olmak üzere toplam 74.381,1‬‬0-TL yargılama giderinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunun A.A.Ü.T gereğince davacı yararına taktir olunan 28.500,00-TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı Yılmaz Bozkurt davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunun A.A.Ü.T gereğince davalı yararına taktir olunan 28.500,00-TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine,

8-Kararın kesinleşmesi halinde varsa artan gider avansının istek halinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı Yılmaz vekilinin yüzüne karşı diğer davalıların yokluğunda 6100 sayılı, HMK'nın 341 ve 345. maddeleri gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. kararı verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.