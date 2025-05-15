T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/447 Esas

DAVALI : HÜSEYİN GÜMÜŞ Kızılüzüm Mahallesi Kızıl Üzüm Köy Yolu Küme Evleri No:95/1 Kemalpaşa/ İZMİR



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Yargılama sırasında, davalı HÜSEYİN GÜMÜŞ(TCKN:38794639458)'ün tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ve MERNİS adresi mevcut olmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı HÜSEYİN GÜMÜŞ'e duruşma günü olan 12/06/2025 günü saat 11:00'daİzmir 13. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma tutanağı ekli duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları tebligat yasasının28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.