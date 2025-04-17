T.C.

İZMİR

13. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2025/24

24/03/2025



İLAN



Davacı ATİLLA YÖNTEN vekili tarafından davalı ZINFIRA ALIYEVA aleyhine boşanma ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesi istemiyle açılan davada davalıya tebligat yapılamamış olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı ZINFIRA ALIYEVA (Yabancı Kimlik No:99860383668), dava dilekçesine karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122. ve 127. maddeleri gereğince iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinde HMK 318. maddesi gereğince tüm delillerinizi açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da bildirmek suretiyle elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız hususları,

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden (2) iki haftalık kesin süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.