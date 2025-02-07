Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/132 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/132 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 879 ada, 7 parsel sayılı, 307,82m² yüz ölçümlü Altı Katlı Betonarme Apt. Binasıve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 2.Bodrum Kat, 2 no'lu Daire nitelikli ve 22/340 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1(TAM) hissesidir. Adres: Esentepe Mahallesi, Varol Sokak, No:7-11, K: 2.Bodrum, D:2 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 13:50

04/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.