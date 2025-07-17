Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/2867 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2867 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 950.000,00 1 Taşıt 34NF8789 Plakalı, 2015 Model, NISSAN Marka, F15 Tipli, HR16434957R Motor No'lu, SJNFBAF15U7161188...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:47

14/07/2025

(İİK m.114/4)