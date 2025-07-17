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        T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 18.07.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        İSTANBUL
        BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        2025/2867 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2867 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        950.000,00 1 Taşıt 34NF8789 Plakalı, 2015 Model, NISSAN Marka, F15 Tipli, HR16434957R Motor No'lu, SJNFBAF15U7161188...

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:47
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        Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:47
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:47
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        Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:47

        14/07/2025

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02261647
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