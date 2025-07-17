T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 18.07.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/2867 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2867 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|950.000,00
|1
|Taşıt
|34NF8789 Plakalı, 2015 Model, NISSAN Marka, F15 Tipli, HR16434957R Motor No'lu, SJNFBAF15U7161188...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:47
14/07/2025
(İİK m.114/4)