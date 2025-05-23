Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/22 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri:İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , Bestekar Ve Yen Köyü , 478 Ada No , Ana Taşınmaz Niteliği "otuz Dört Meskenli Kargir Apartman" Olan, 2 Parsel No , 92/2387 Arsa Payı , 1.478 Yüz Ölçümü , B Blok 2 Bodrum Kat, 2 Nolu Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün 1/4 Hissesi.

Adresi:Dikilitaş Mahallesi, Yenigelin Sokak No: 15 Sadık Apartmanı B Blok (Eski Kapı Numarası 31) K: 2. Bodrum D: 2 Beşiktaş/İSTANBUL

Kıymeti : 1.050.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 10:20

21/05/2025

Mehmet Emin DALGALI

İcra Müdür Yardımcısı

184549

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.