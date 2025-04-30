Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1520 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1520 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Sarıyer İlçe, M.ayazağa Mahalle/mevki, 1 Ada No, 140 Parsel No, 94/250000 Arsa Payı, 27.039,20 Yüz Ölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği "42 Katlı A Bloklu 43 Katlı B Bloklu Betonarme" Olan, A Blok 8.kat 282 Nolu Residence Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı. Adres:Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No.6 A Kule 8.Kat 282 Numara Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 14.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:45

21/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.