Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/965 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/965 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Sarıyer ilçesi,Zekeriyaköy mahallesi,1467ada,4parseldebulunan, Garajı Olan İki Katlı Betonarme Villa Ve Arsası nitelikli,927,75m2 miktarlı taşınmazın 1/2 Hissesidir.

Adres: Zekeriyaköy Mahallesi, 3.Cadde, Gümüşçüler Sokak No:12 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 47.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:33

22/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.