Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/438 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/438 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri:İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , DÜĞMECİLER Mahalle/Mevki , 134 Ada No , 30 Parsel No , 12/152 Arsa Paylı , 307,73m2 Yüz Ölçümlü , Bahçeli Kargir Apartman vasıflı taşınmazda kayıtlı ZEMİN KAT 5 NOLU Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi niteliğindedir. Adresi: Nişancı Mah. Zahireci Sok. No 27/5 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 2.600.000,00 TL KDV Oranı: %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:00

21/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.